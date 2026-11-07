Один мужчина самостоятельно выбрался из горящего дачного дома на Камчатке. Его госпитализировали. Ещё три человека погибли, сообщило региональное управление МЧС. Пожар произошёл в СНТ «Орбита» в Елизовском округе.

Вызов поступил в 17:15 по местному времени. К приезду первого расчёта огонь охватил весь одноэтажный бетонный дом с деревянной пристройкой. Кровля обрушилась. Погибших обнаружили во время тушения. По предварительным данным МЧС, это две женщины и мужчина. Огонь полностью потушили в 20:03.