Дом сгорел дотла: На Камчатке три человека погибли при пожаре, ещё один успел выбраться
Три человека погибли при пожаре в дачном доме на Камчатке
Обложка © VK/ ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Один мужчина самостоятельно выбрался из горящего дачного дома на Камчатке. Его госпитализировали. Ещё три человека погибли, сообщило региональное управление МЧС. Пожар произошёл в СНТ «Орбита» в Елизовском округе.
Вызов поступил в 17:15 по местному времени. К приезду первого расчёта огонь охватил весь одноэтажный бетонный дом с деревянной пристройкой. Кровля обрушилась. Погибших обнаружили во время тушения. По предварительным данным МЧС, это две женщины и мужчина. Огонь полностью потушили в 20:03.
В конце сентября в Елизове загорелась квартира на первом этаже четырёхэтажного дома. Пожарные вывели из задымлённого подъезда семерых жильцов, в том числе троих детей. Никто из эвакуированных не пострадал.