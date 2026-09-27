Семь жильцов эвакуировали из горящего дома на Камчатке

Пожарные эвакуировали семь человек, в том числе троих детей, из жилого дома в Елизове. Людей вывели с верхних этажей через задымлённый подъезд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.







Возгорание произошло 27 сентября в трёхкомнатной квартире на первом этаже четырёхэтажного дома на улице Школьной. Сообщение о пожаре поступило в 19:51. К моменту прибытия расчётов седьмой пожарно-спасательной части подъезд был заполнен плотным дымом. Спасатели вывели жильцов на улицу. Никто из эвакуированных не пострадал.

Пожар локализовали в 20:16, полностью потушили в 20:53. В квартире огонь повредил натяжной потолок, облицовку стен, мебель и вещи. Помещение оказалось закопчено по всей площади. Предварительной причиной возгорания МЧС называет аварийный режим работы электрооборудования либо электросети.

Ранее в Тверской области два человека погибли в результате пожара в населённом пункте Клещево. Тела погибших обнаружили спасатели во время тушения возгорания. После поступления сообщения о пожаре в деревне Конаковского округа к месту происшествия направили отделения пожарно-спасательной части. Обстоятельства случившегося и причины возгорания устанавливаются.