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Опубликовано 27 сентября, 03:11

Семь жильцов эвакуировали из горящего дома на Камчатке

Обложка © VK / ГУ МЧС по Камчатскому краю

Обложка © VK / ГУ МЧС по Камчатскому краю

Пожарные эвакуировали семь человек, в том числе троих детей, из жилого дома в Елизове. Людей вывели с верхних этажей через задымлённый подъезд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

  • Пожарные эвакуировали семь человек из дома. Фото © VK / ГУ МЧС по Камчатскому краю
    Пожарные эвакуировали семь человек из дома. Фото © VK / ГУ МЧС по Камчатскому краю
  • Пожарные эвакуировали семь человек из дома. Фото © VK / ГУ МЧС по Камчатскому краю
    Пожарные эвакуировали семь человек из дома. Фото © VK / ГУ МЧС по Камчатскому краю
  • Пожарные эвакуировали семь человек из дома. Фото © VK / ГУ МЧС по Камчатскому краю
    Пожарные эвакуировали семь человек из дома. Фото © VK / ГУ МЧС по Камчатскому краю

Пожарные эвакуировали семь человек из дома. Фото © VK / ГУ МЧС по Камчатскому краю

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Возгорание произошло 27 сентября в трёхкомнатной квартире на первом этаже четырёхэтажного дома на улице Школьной. Сообщение о пожаре поступило в 19:51. К моменту прибытия расчётов седьмой пожарно-спасательной части подъезд был заполнен плотным дымом. Спасатели вывели жильцов на улицу. Никто из эвакуированных не пострадал.

Пожар локализовали в 20:16, полностью потушили в 20:53. В квартире огонь повредил натяжной потолок, облицовку стен, мебель и вещи. Помещение оказалось закопчено по всей площади. Предварительной причиной возгорания МЧС называет аварийный режим работы электрооборудования либо электросети.

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Ранее в Тверской области два человека погибли в результате пожара в населённом пункте Клещево. Тела погибших обнаружили спасатели во время тушения возгорания. После поступления сообщения о пожаре в деревне Конаковского округа к месту происшествия направили отделения пожарно-спасательной части. Обстоятельства случившегося и причины возгорания устанавливаются.

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Тимур Хингеев
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