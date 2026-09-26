Тела трёх человек нашли на пепелище пожара в Прикамье

Тела трёх человек обнаружили под завалами сгоревшего частного дома в деревне Алебастрово Пермского края. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Возгорание произошло утром 26 сентября. После ликвидации пожара при разборе обрушившихся конструкций были найдены погибшие. Их личности пока устанавливаются.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователям предстоит выяснить точные обстоятельства случившегося и установить причину возгорания.

Ранее сообщалось, что трое детей погибли при пожаре в Дагестане. Трагедия произошла в населённом пункте Инчхе Каякентского района.