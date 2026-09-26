Тела трёх человек нашли на пепелище пожара в Прикамье
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае. Обложка © Следком Прикамья
Тела трёх человек обнаружили под завалами сгоревшего частного дома в деревне Алебастрово Пермского края. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Возгорание произошло утром 26 сентября. После ликвидации пожара при разборе обрушившихся конструкций были найдены погибшие. Их личности пока устанавливаются.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователям предстоит выяснить точные обстоятельства случившегося и установить причину возгорания.
Ранее сообщалось, что трое детей погибли при пожаре в Дагестане. Трагедия произошла в населённом пункте Инчхе Каякентского района.
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