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Опубликовано 26 сентября, 11:32

Тела трёх человек нашли на пепелище пожара в Прикамье

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае. Обложка © Следком Прикамья

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае. Обложка © Следком Прикамья

Тела трёх человек обнаружили под завалами сгоревшего частного дома в деревне Алебастрово Пермского края. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Возгорание произошло утром 26 сентября. После ликвидации пожара при разборе обрушившихся конструкций были найдены погибшие. Их личности пока устанавливаются.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователям предстоит выяснить точные обстоятельства случившегося и установить причину возгорания.

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Цветы, слёзы и три гроба: Стерлитамак проводил погибших в ТЦ сестёр

Ранее сообщалось, что трое детей погибли при пожаре в Дагестане. Трагедия произошла в населённом пункте Инчхе Каякентского района.

Больше новостей о пожарах, авариях и других чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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