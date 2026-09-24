Цветы, слёзы и три гроба: Стерлитамак проводил погибших в ТЦ сестёр

В Стерлитамаке простились с тремя сёстрами, погибшими при пожаре в торгово-сервисном комплексе «Солнечный». На траурную церемонию пришли сотни жителей города, а родные и друзья вспоминали женщин как отзывчивых людей, которые всегда помогали близким.

Фото © VK / Стерлитамакский рабочий. Новости Стерлитамака

Последний путь проводили 45-летняя Елена, 33-летняя Виктория и 29-летняя Елизавета. Их похоронят на Новом кладбище рядом с Аллеей героев.

Елена всю жизнь работала швеёй и держала ателье «Мастерица» в ТСК «Солнечный». Родные рассказывали, что она начинала с работы на дому, а позже открыла своё дело. У погибшей остался взрослый сын.

Виктория также работала в комплексе — у неё был салон по наращиванию ресниц. Она воспитывала двоих детей — 13-летнего подростка и пятилетнего сына. На прощании её муж держал младшего ребёнка на руках почти всё время.

Елизавете было 29 лет. Её муж Юлай сейчас находится на СВО, но смог приехать на похороны. Женщина оставила сына-первоклассника. По словам родных, мужчина до последнего надеялся, что произошла ошибка и его супругу перепутали.

На церемонии прощания три гроба стояли рядом. Елену отпел священник, а Викторию и Елизавету проводил мулла. Глава Стерлитамака Эмиль Шаймарданов пообещал, что обстоятельства произошедшего будут расследованы, а виновные понесут наказание.

«Все виновные будут наказаны», — пообещал он.