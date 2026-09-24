Директор ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке арестован после смертельного пожара

Директора торгового комплекса «Солнечный» в Стерлитамаке Сергея Родионова арестовали после пожара, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает судебная инстанция в телеграм-канале; под стражей он должен находиться до 22 ноября.

Арест директора ТЦ в Стерлитамаке. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан

«Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан по ходатайству следователя заключил под стражу сроком до 22 ноября индивидуального предпринимателя — владельца ТСК «Солнечный», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ», — говорится в тексте.

Родионов не признал вину. По его словам, система пожарной безопасности в комплексе работала штатно. Следствие, в свою очередь, считает, что собственник не провёл вовремя проверку оповещения, что привело к трагедии. СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 22 сентября загорелся четырёхэтажный ТЦ «Солнечный» на Коммунистической улице в Стерлитамаке. Из здания эвакуировали 17 человек, огонь успел охватить площадь в 2100 квадратных метров. Жертвами ЧП стали четыре человека, в том числе три родные сестры, выбиравшие подарок матери. 23 сентября стало известно о задержании директора торгового центра Сергея Родионова.