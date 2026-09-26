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Опубликовано 26 сентября, 14:57

Тела двух человек нашли на пепелище сгоревшего дома в Тверской области

Два человека погибли при пожаре в доме в Тверской области. Обложка © Max/МЧС Тверской области

Два человека погибли при пожаре в доме в Тверской области. Обложка © Max/МЧС Тверской области

Два человека погибли в результате пожара в населённом пункте Клещево Тверской области. Тела погибших обнаружили спасатели во время тушения возгорания, сообщили в региональном управлении МЧС.

Два человека погибли при пожаре в доме в Тверской области. Видео © Max/МЧС Тверской области

После поступления сообщения о пожаре в деревне Клещево Конаковского округа к месту происшествия направили отделения пожарно-спасательной части. Во время ликвидации огня сотрудники ведомства нашли тела двух человек. Обстоятельства случившегося и причины возгорания устанавливаются.

Трое детей погибли при пожаре в Дагестане
Трое детей погибли при пожаре в Дагестане

Ранее в деревне Алебастрово Пермского края под завалами сгоревшего частного дома нашли тела трёх человек. По предварительным данным, причиной могло стать неосторожное курение. Возгорание произошло утром 26 сентября. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, личности погибших устанавливаются.

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Анастасия Никонорова
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