Дом там, где припарковался: Россияне всё чаще выбирают жильё на колёсах
RG.ru: Спрос на автодома в России вырос на 23% за десять месяцев
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Спрос на дома на колёсах в России за январь — октябрь 2026 года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость автодомов снизилась примерно на 9%, рассказал RG.ru аналитик автомобильного портала Артемий Самохин.
Одновременно с ростом спроса меняется структура рынка. Если раньше значительную часть автодомов привозили из Европы, то теперь всё большую популярность набирают китайские модели. Они привлекают покупателей разнообразием планировок и более доступными ценами.
По оценке эксперта Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрея Артюхова, наиболее востребованным вариантом остаются жилые прицепы. Средняя стоимость такого передвижного жилья не превышает миллиона рублей. Большинство подобных прицепов производят в России.
В сегменте полноценных автодомов пока лидирует подержанная европейская техника, однако китайские производители постепенно сокращают отставание. Среди популярных вариантов — машины на базе пикапов Changan и Maxus.
По оценкам специалистов отрасли, в России насчитывается около 35 тысяч владельцев специализированного транспорта для автомобильных путешествий. Кроме того, в стране работают порядка 120 прокатных станций, где туристам доступны около полутора тысяч единиц техники.
Ранее стало известно, что спрос на двухэтажные автодома из Китая в России вырос на 300% за год. Интерес к передвижному жилью эксперты связывали с развитием внутреннего туризма, возможностью самостоятельно планировать маршруты и экономить на гостиницах.