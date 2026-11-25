Спрос на дома на колёсах в России за январь — октябрь 2026 года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость автодомов снизилась примерно на 9%, рассказал RG.ru аналитик автомобильного портала Артемий Самохин.

Одновременно с ростом спроса меняется структура рынка. Если раньше значительную часть автодомов привозили из Европы, то теперь всё большую популярность набирают китайские модели. Они привлекают покупателей разнообразием планировок и более доступными ценами.

По оценке эксперта Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрея Артюхова, наиболее востребованным вариантом остаются жилые прицепы. Средняя стоимость такого передвижного жилья не превышает миллиона рублей. Большинство подобных прицепов производят в России.

В сегменте полноценных автодомов пока лидирует подержанная европейская техника, однако китайские производители постепенно сокращают отставание. Среди популярных вариантов — машины на базе пикапов Changan и Maxus.

По оценкам специалистов отрасли, в России насчитывается около 35 тысяч владельцев специализированного транспорта для автомобильных путешествий. Кроме того, в стране работают порядка 120 прокатных станций, где туристам доступны около полутора тысяч единиц техники.