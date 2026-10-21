В России спрос на двухэтажные автодома из Китая вырос на 300% за год
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Спрос на двухэтажные автодома китайского производства в России за год вырос на 300%. Покупатели всё чаще выбирают передвижное жильё для путешествий по стране, рассчитывая сократить расходы на гостиницы и самостоятельно планировать маршруты.
«Ажиотаж вокруг «квартир на колёсах» вызван ростом популярности внутреннего туризма. Автодом позволяет не только экономить на гостиницах, но и даёт большую свободу маршрута и независимость от авиарейсов, которые в текущее время нередко переносят», — рассказали специалисты Telegram-каналу Baza.
За последние два года китайские производители значительно увеличили выпуск кемперов. Существенную часть продукции компании направляют на экспорт, в том числе в Россию. Сейчас отечественным покупателям доступны для заказа более 50 моделей таких транспортных средств.
Одним из главных преимуществ китайских автодомов остаётся их стоимость. В бюджетном сегменте цены начинаются от двух миллионов рублей и достигают пяти миллионов. При этом аналогичные европейские модели обычно обходятся как минимум в шесть-семь миллионов рублей.
Более дорогие кемперы европейских производителей могут стоить от 10 до 15 миллионов рублей и выше. В отдельных случаях разница в цене достигает трёхкратного значения. При этом стоимость автодомов премиального класса может начинаться от 50 миллионов рублей.
Интерес к передвижному жилью специалисты связывают с развитием автомобильного туризма. Возможность самостоятельно выбирать места остановок позволяет путешественникам меньше зависеть от гостиничной инфраструктуры и расписания авиаперевозчиков.
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