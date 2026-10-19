«Дом ужасов» для 21 ребёнка: Пара миллионеров издевалась над детьми в закрытом особняке

В Калифорнии полиция задержала супружескую пару миллионеров по обвинению в жестоком обращении с 21 ребёнком. Большинство детей родили разные суррогатные матери. Как сообщает NBC, следствие считает, что несовершеннолетние жили в изоляции и регулярно сталкивались с физическим насилием.

Фигурантами дела стали 66-летний Гоцзюнь Сюань и его 39-летняя супруга Сильвия Чжан. По версии следствия, они держали в своём особняке детей в возрасте от двух месяцев до 13 лет и практически не выпускали их за пределы дома.

Следователи установили, что няни, которых нанял Сюань, систематически применяли физическую силу к детям. Супруги наблюдали за происходящим через камеры видеонаблюдения и требовали бить сильнее.

«Они не ходили в школу за пределами дома. Они не ходили на детские площадки. Они жили в этом доме и подвергались насилию», — подчеркнул прокурор округа Лос-Анджелес Натан Хохман.

Прокурор охарактеризовал особняк супругов как «место вопиющего насилия» и «дом ужасов» для детей. Хохман также назвал расследование беспрецедентным.

Ранее Life.ru сообщал о задержании 35-летней учительницы и активистки Эмбер Суэйн в американском штате Вашингтон. Женщину обвинили в сексуальном насилии над приёмными сыновьями. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли её переписку с подростками откровенного характера.