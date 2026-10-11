В Угличе родители обвинили воспитательницу детсада в избиении малышей

Родители воспитанников детского сада в Угличе обвинили одну из воспитательниц в грубом обращении с детьми. По их словам, педагог могла бить малышей по голове и рукам, хватать за волосы и уши. Сейчас обстоятельства произошедшего проверяет Следственный комитет.

Одна из матерей рассказала, что 16 июля заметила изменения в поведении трёхлетней дочери. Девочка якобы сообщила ей, что воспитатель ударила её по голове, таскала за волосы и за ухо. Ещё несколько детей, как утверждают родители, также пожаловались на применение силы.

Претензии к сотруднице, по словам семей воспитанников, возникали и раньше. Родители утверждают, что ещё в 2025 году жаловались на воспитательницу и даже установили в группе записывающее устройство. Полученные аудиозаписи они впоследствии передали в надзорные органы.

В июле родители вновь обратились к заведующей, а затем направили жалобы в подразделение по делам несовершеннолетних, прокуратуру и органы образования. Об этом стало известно изданию «Сорока».

В региональном Минобразования заявили, что руководство образовательного комплекса изучает обстоятельства конфликта. В одной из групп решено установить систему видеонаблюдения. В ведомстве подчеркнули, что объективная проверка должна учитывать как права детей, так и право педагога на защиту профессиональной чести и достоинства.

После обращений родителей проверку начал и Следственный комитет. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о её ходе и установленных обстоятельствах.

Ранее Life.ru подробно разбирал, какие меры воспитатель вправе применять к ребёнку в детском саду и где проходит граница допустимого поведения. Физическое и психическое насилие в образовательных организациях запрещено, а при подозрении на грубое обращение родители могут обратиться к руководству учреждения и в надзорные органы. При этом само заявление о насилии ещё не означает установленной вины сотрудника — обстоятельства каждого случая должны проверяться отдельно.