В Братске воспитательница швырнула ребёнка на землю и попала на видео

В Братске Иркутской области на видео попал инцидент с воспитательницей детского сада и ребёнком во время прогулки. На записи женщина несколько раз резко хватает малыша и бросает его на землю. Кадры опубликовал Telegram-канал «Народные Новости Братска N.E.T».

Происходящее очевидцы заметили из окна. По словам автора видео, после случившегося ребёнок долго плакал.

«Увидели в окно, как воспитатель швырнула несколько раз ребёнка, он плакал минут пять, не мог встать, воспитательница его игнорировала, пока не подошла девочка и не помогла сверстнику встать», — говорится в публикации.

Автор также утверждает, что подобные эпизоды происходили и раньше. Родителей воспитанников призвали проверить, нет ли у детей травм или ушибов после посещения учреждения.

Случившимся уже заинтересовалась полиция. В ходе мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили запись с территории детского сада и зарегистрировали сообщение в отделе полиции № 3 МУ МВД России «Братское». Сейчас сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Российское законодательство запрещает физическое и психическое насилие над детьми в образовательных организациях. Life.ru разбирался, какие меры воздействия воспитатель детского сада вправе применять к ребёнку и где проходит граница допустимого. Грубое физическое воздействие может стать основанием для служебной проверки и, в зависимости от обстоятельств и последствий, повлечь дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.