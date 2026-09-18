Дом за 115 млн и две квартиры: Шура оказался коллекционером элитного жилья

Стоимость недвижимости певца Шуры может превышать 185 миллионов рублей. В эту сумму входят подмосковный дом и апартаменты в Москве, сообщает портал «Звездач».

О покупке загородного жилья артист рассказывал сам. По словам Шуры, «домик в Подмосковье» обошёлся ему в 115 миллионов рублей. На момент признания ремонт там ещё не начался, а оформление документов не было завершено. Ещё около 70 миллионов рублей певец потратил на апартаменты в Москве. Недвижимость он приобрёл в ипотеку и теперь постепенно выплачивает кредит.

Кроме того, Шуре приписывают ещё одну столичную квартиру площадью 74 квадратных метра, также купленную с привлечением ипотеки. Артист сдавал её, а сам некоторое время жил в арендованном жилье. Стоимость этого объекта в общую оценку не вошла.

Первую большую квартиру в Москве певец приобрёл более 20 лет назад примерно за 100 тысяч долларов, однако позднее жильё переоформили на другого человека. Шура признавался, что тогда употреблял запрещённые вещества и подписал документы, не осознавая возможных последствий.

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