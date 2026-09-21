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Опубликовано 21 сентября, 11:59

«Дома постоянно кипит жизнь»: В семье из подмосковного Дедовска родился 17-й ребёнок

У супругов из подмосковного Дедовска родился 17-й ребёнок — мальчик Филипп

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

В красногорском роддоме семья Светланы и Алексея из подмосковного Дедовска поставила рекорд по многодетности — у супругов родился 17-й ребёнок, мальчик Филипп. Об этом сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, малыш родился весом 4540 граммов и ростом 56 см. Врачи отмечают, что и мама, и новорождённый чувствуют себя отлично.Теперь в семье 5 сыновей и 12 дочерей.

«Дети у нас все творческие и активные. Девочки больше всего любят рисование, а мальчишки — моделирование и спорт. Дома постоянно кипит жизнь!» — рассказала многодетная мама.

Светлана — дипломированная акушерка, но посвятить себя профессии из-за домашних хлопот ей практически не пришлось. Глава семейства Алексей — рабочий, его заработок, по данным издания, и есть фундамент, на котором держится большая семья.

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Ранее на II Всероссийском фестивале студенческих семей Валентина Матвиенко заявила, что россияне постепенно отказываются от стереотипа о несовместимости учёбы и семьи. По её словам, у молодёжи меняется мировоззрение: качественное образование больше не воспринимается как помеха для семьи и детей, а раннее создание семьи повышает шансы на многодетность.

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Анастасия Никонорова
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