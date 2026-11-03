«Дома ужаса»: Финского политика шокировали кадры из пыточной под Киевом
Политик Мема назвал шокирующими кадры из пыточной под Киевом
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Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил возмущение кадрами, которые были сняты в предполагаемой тайной тюрьме в Киевской области. Своей реакцией он поделился в социальной сети X.
«Кадры с Украины из этих «домов ужаса» действительно шокируют», — написал Мема.
Поводом для заявления стали сообщения украинских СМИ о возможном незаконном удержании людей в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. В подвале одного из домов вооружённые мужчины якобы удерживали около 40 человек. Подробности о личности удерживаемых, обстоятельствах их нахождения в здании и предполагаемых организаторах пока не уточняются.
Ранее Life.ru сообщал о скандале вокруг предполагаемой тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Украинские СМИ утверждали, что в подвале частного дома вооружённые люди удерживали около 40 человек, некоторым из которых требовалась медицинская помощь. Позднее украинская полиция опровергла сведения о незаконном удержании людей, заявив, что в здании находились военнослужащие Нацгвардии. Командование назначило проверку обстоятельств происшествия.