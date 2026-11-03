Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил возмущение кадрами, которые были сняты в предполагаемой тайной тюрьме в Киевской области. Своей реакцией он поделился в социальной сети X.

«Кадры с Украины из этих «домов ужаса» действительно шокируют», — написал Мема.

Поводом для заявления стали сообщения украинских СМИ о возможном незаконном удержании людей в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. В подвале одного из домов вооружённые мужчины якобы удерживали около 40 человек. Подробности о личности удерживаемых, обстоятельствах их нахождения в здании и предполагаемых организаторах пока не уточняются.