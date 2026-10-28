«Доминирующий экскурсовод»: Песков рассказал о необычной роли Путина на саммите Россия — Африка

Президент России Владимир Путин лично провёл экскурсию для африканских гостей на полях саммита Россия — Африка в Москве. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер впервые выступил в такой роли. Об этом представитель Кремля рассказал журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Песков обратил внимание, что Путин не ограничился формальным сопровождением иностранных делегаций, а активно взял на себя роль экскурсовода. В Кремле считают, что такой подход отражает заинтересованность президента в знакомстве зарубежных партнёров с достижениями России.

«Это впервые, причём он такой, доминирующий экскурсовод», — поделился наблюдением пресс-секретарь президента.

По мнению Пескова, необычное поведение российского лидера показывает, насколько серьёзное значение тот придаёт продвижению страны на международной арене. В данном случае речь идёт об укреплении отношений с африканскими государствами и демонстрации российских возможностей.

Третий саммит Россия — Африка проходит 28–29 октября в Москве. В мероприятии участвуют представители 48 государств континента, причём 22 страны представлены на уровне глав государств. Впервые площадкой саммита стала российская столица.

В программе форума — переговоры о торговле, инвестициях, технологическом сотрудничестве и международной безопасности. Для Путина также запланировано не менее 20 двусторонних встреч с представителями африканских стран.

Ранее Владимир Путин лично помог президенту Экваториальной Гвинеи разобраться с устройством для перевода. Во время переговоров в Кремле российский лидер заметил, что Теодоро Обианг Нгема Мбасого не слышит синхронный перевод, и попросил сотрудника помочь гостю. После устранения неполадки президенты продолжили беседу.