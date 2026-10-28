Путин помог президенту Экваториальной Гвинеи наладить устройство для перевода

Президент России Владимир Путин временно остановил своё выступление на переговорах с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого из-за проблем с синхронным переводом. Инцидент произошёл во время встречи в Кремле.

Российский президент поприветствовал иностранного коллегу и собирался продолжить речь, однако заметил, что собеседник не слышит перевод. Выяснилось, что глава Экваториальной Гвинеи ещё не подключил необходимое оборудование.

Путин извинился перед гостем и обратился к одному из присутствовавших сотрудников с просьбой помочь настроить устройство. Специалисту предстояло разобраться с техникой вместе с помощником африканского лидера.

Когда неполадку устранили, президент России убедился, что перевод работает. После этого он кивнул собеседнику и произнёс по-английски: «окей».

Затем российский лидер продолжил выступление, а стороны вернулись к обсуждению двусторонних отношений.

Встреча состоялась вечером 27 октября в Москве. Обианг Нгема Мбасого прибыл в российскую столицу для участия в третьем саммите «Россия — Африка». Мероприятие и сопутствующий экономический и гуманитарный форум проходят 28–29 октября.

Ранее президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого поблагодарил Владимира Путина за поддержку африканских государств в борьбе с терроризмом. Во время переговоров в Кремле он отметил действия России по укреплению безопасности в регионе Сахель и Центральной Африке. По словам африканского лидера, Москва также содействует поддержанию мира и стабильности на континенте. Путин, в свою очередь, охарактеризовал отношения двух стран как дружественные и конструктивные.