«Домолом» на «Утке-2»: Сапёр рассказал о необычном боеприпасе против укреплений ВСУ

Российский дрон «Утка-2» с самодельным фугасным боеприпасом «Домолом» применили против особо укреплённого пункта ВСУ, который в результате был полностью уничтожен, рассказал мастер-сапёр отдельного полка беспилотных систем группировки «Центр» с позывным Скиф. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По словам военнослужащего, взрывотехники подразделения при необходимости создают в специализированной лаборатории боеприпасы под конкретные задачи. «Домолом» изготовили именно для поражения укреплённой огневой точки.

«Для поражения фортификационных сооружений приходилось изготавливать фугасный боеприпас с большой массой взрывчатого вещества для использования с дроном типа «Утка-2». Была сильно укреплена огневая точка, которую было очень тяжело «вскрыть» как-либо по-другому. Пришлось сделать так называемый «Домолом». Цель была поражена и полностью уничтожена», — рассказал Скиф.

Он уточнил, что такие боеприпасы изготавливают нечасто из-за специфики задач. В большинстве случаев подразделения используют штатные средства поражения для БПЛА.

В их числе сапёр назвал кумулятивные боеприпасы для бронетехники, а также комбинированные, осколочно-кумулятивно-зажигательные и осколочные.

Ранее Life.ru рассказывал о работе российских расчётов БПЛА на Краматорском направлении. По данным военных корреспондентов, ударные дроны применялись для поражения техники ВСУ как в пригородах, так и непосредственно в городе.