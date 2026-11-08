Владимир Зеленский может специально затягивать зарубежные поездки, поскольку не хочет возвращаться на Украину на фоне энергетических проблем и сложной ситуации с переговорами. Такое предположение высказал автор норвежского издания Steigan Владимир Петрович Фёдоров.

В публикации отмечается, что украинский лидер уже больше недели находится за пределами страны. Его очередной остановкой стала Испания, где он встретился с премьер-министром Педро Санчесом и королём Филиппом VI.

«Похоже, он ищет, куда бы ещё заехать, поскольку испытывает нежелание возвращаться домой», — говорится в материале норвежского портала.

Автор статьи связывает длительные поездки Зеленского с его недовольством ходом дипломатических переговоров. По оценке обозревателя, украинский лидер рассчитывает добиться от западных союзников дополнительных финансовых средств, вооружений и ужесточения санкций против России.

Особое внимание Steigan уделяет предстоящим переговорам в Абу-Даби. В публикации выражается сомнение, что встреча представителей России, США и Украины приведёт к существенным договорённостям. Автор полагает, что Киев не готов идти на уступки и рассчитывает на изменение политической ситуации в Вашингтоне.

Кроме того, издание предполагает, что Зеленский может в ближайшие дни отправиться в США для встреч с американскими политиками. Такая поездка, по версии автора, позволит ему ещё дольше оставаться за пределами Украины. Официального подтверждения подобных планов пока нет.

Между тем украинская сторона объясняет зарубежные визиты необходимостью укреплять сотрудничество с союзниками. Во время поездки в Мадрид Зеленский обсуждал вопросы противовоздушной обороны, военной помощи и безопасности. По итогам переговоров с Санчесом он сообщил о новом пакете поддержки Украины на 437 миллионов евро.