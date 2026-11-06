Испания пообещала Киеву сотни миллионов евро: Зеленский раскрыл сумму военного пакета
Зеленский: Испания выделит Украине военную помощь на €437 млн
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Испания выделит Украине новый пакет военной помощи на 437 миллионов евро. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, состоявшейся 5 ноября в Мадриде.
Стороны обсудили содержание будущих поставок и наиболее срочные потребности украинской армии. Особое внимание уделили защите от воздушных атак.
Зеленский рассказал испанскому премьеру о ситуации с критической инфраструктурой. По его утверждению, за 2026 год российские удары повредили больше украинских локомотивов, чем за все предыдущие годы конфликта. Он также пожаловался на атаки по энергетическим объектам и системам водоснабжения.
Правительство Испании по итогам переговоров подтвердило намерение продолжать поддержку Киева. Кроме того, в Мадриде сообщили, что в течение 2026 года направили 570 миллионов евро на восстановление Украины.
Во время встречи Зеленский также выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в испанской провинции Толедо. Трагедия произошла 28 октября и унесла десятки жизней. Украинский политик поблагодарил Санчеса за поддержку Киева.
Ранее Life.ru рассказывал о прибытии Зеленского в Мадрид. Тогда он анонсировал переговоры об укреплении оборонного сотрудничества, но конкретных новых договорённостей ещё не называл. Между тем Испания уже участвовала в поставках средств противовоздушной обороны Украине. В сентябре глава испанского МИД пообещал продолжить передачу ракет для комплексов Patriot. Незадолго до этого НАТО и Евросоюз пытались добиться дополнительных поставок перехватчиков из запасов Испании и Греции. А в начале ноября Зеленский потребовал от США ускорить передачу ракет Patriot, пожаловавшись на длительные сроки выполнения контрактов.
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