Испания выделит Украине новый пакет военной помощи на 437 миллионов евро. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, состоявшейся 5 ноября в Мадриде.

Стороны обсудили содержание будущих поставок и наиболее срочные потребности украинской армии. Особое внимание уделили защите от воздушных атак.

Зеленский рассказал испанскому премьеру о ситуации с критической инфраструктурой. По его утверждению, за 2026 год российские удары повредили больше украинских локомотивов, чем за все предыдущие годы конфликта. Он также пожаловался на атаки по энергетическим объектам и системам водоснабжения.

Правительство Испании по итогам переговоров подтвердило намерение продолжать поддержку Киева. Кроме того, в Мадриде сообщили, что в течение 2026 года направили 570 миллионов евро на восстановление Украины.

Во время встречи Зеленский также выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в испанской провинции Толедо. Трагедия произошла 28 октября и унесла десятки жизней. Украинский политик поблагодарил Санчеса за поддержку Киева.