Владимир Зеленский прибыл с визитом в Мадрид, где намерен обсудить с испанской стороной усиление украинской противовоздушной обороны и расширение военного сотрудничества. Одной из главных тем переговоров станет развитие совместного оборонного производства. Об этом сообщил Зеленский в соцсетях.

«Первый приоритет — укрепление ПВО Украины, защита наших людей, развитие оборонного сотрудничества и производств. Благодарим Испанию за оказанную помощь. Готовим новые шаги по оказанию поддержки», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Украинский лидер анонсировал серию встреч в испанской столице. Киев рассчитывает обсудить дальнейшую поддержку со стороны Мадрида, уделив особое внимание защите воздушного пространства.

Отдельным направлением переговоров станет сотрудничество в оборонной промышленности. Зеленский заявил о подготовке новых шагов по оказанию помощи Украине, однако конкретные договорённости пока не раскрыл.