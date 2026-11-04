Зеленский прибыл в Мадрид для переговоров об усилении украинской ПВО
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Владимир Зеленский прибыл с визитом в Мадрид, где намерен обсудить с испанской стороной усиление украинской противовоздушной обороны и расширение военного сотрудничества. Одной из главных тем переговоров станет развитие совместного оборонного производства. Об этом сообщил Зеленский в соцсетях.
«Первый приоритет — укрепление ПВО Украины, защита наших людей, развитие оборонного сотрудничества и производств. Благодарим Испанию за оказанную помощь. Готовим новые шаги по оказанию поддержки», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.
Украинский лидер анонсировал серию встреч в испанской столице. Киев рассчитывает обсудить дальнейшую поддержку со стороны Мадрида, уделив особое внимание защите воздушного пространства.
Отдельным направлением переговоров станет сотрудничество в оборонной промышленности. Зеленский заявил о подготовке новых шагов по оказанию помощи Украине, однако конкретные договорённости пока не раскрыл.
Ранее Зеленский пожаловался на задержку согласования поставок ракет для украинской ПВО со стороны главы Пентагона Пита Хегсета. По его словам, Киев уже месяц ожидает разрешения на передачу боеприпасов, часть которых оплачена европейскими союзниками. При этом американское согласование требуется даже для отправки ракет из запасов стран Европы.