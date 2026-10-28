Число погибших при столкновении поездов в Испании достигло 68

По меньшей мере 68 человек погибли при столкновении двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо. Обновлённые данные сообщил глава правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе, передаёт Europa Press.

Столкновение поездов в Испании. Видео © Х / Rajat Jain

«По последним данным, речь идёт о 68 погибших», — сказал он журналистам. По информации агентства, ещё 15 пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Всего в двух составах находились более 540 пассажиров. При аварии два вагона одного из поездов сошли с рельсов. На месте работают спасатели, пожарные и медицинские бригады. Для эвакуации пострадавших задействовали санитарные вертолёты.

Напомним, два пассажирских поезда столкнулись утром 28 октября в испанской провинции Толедо. В аварию попали составы Renfe и Iryo на высокоскоростной линии Мадрид — Андалусия. Движение по ней приостановлено. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что причиной трагедии мог стать сбой связи между компьютерами.