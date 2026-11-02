У «проклятого рукопожатия» Владимира Зеленского появилась новая предполагаемая «жертва». Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер 2 ноября подал королю Филиппу прошение об отставке правительства, после чего его поспешили записать в список западных политиков, которых настигло шуточное «проклятие» украинского лидера.

По официальной версии, поводом для отставки стал затяжной бюджетный кризис. Пять партий правящей коалиции не смогли договориться о мерах по сокращению дефицита, хотя переговоры продолжались до поздней ночи. Однако в Сети у произошедшего нашлось и более ироничное объяснение — роковые последствия контактов с Зеленским.

Де Вевер действительно неоднократно встречался с украинским политиком. В апреле 2025 года бельгийский премьер приезжал в Киев, где обсуждал военную поддержку Украины. Последняя встреча двух политиков состоялась 15 октября 2026 года в Брюсселе. Тогда они говорили о поставках истребителей F-16 и боеприпасов к ним.

Мем о «проклятом рукопожатии» давно стал поводом для шуток о политических отставках. Впрочем, никакой реальной связи между встречами с Зеленским и потерей государственных должностей нет: речь идёт о совпадениях, которые интернет-пользователи обыгрывают с иронией.

Тем временем у бельгийского премьера действительно возникли серьёзные трудности. Его правительство пытается согласовать бюджетные меры на сумму около 10 миллиардов евро, но участники коалиции расходятся во мнениях относительно сокращения расходов и повышения налогов.

При этом де Вевер пока не лишился должности. Король Филипп отложил решение по прошению и намерен провести консультации с лидерами правящих партий. Следующая встреча монарха с премьером назначена на 6 ноября.

Так что у бельгийского политика ещё есть шанс избежать отставки. А поклонникам мема о «проклятии» Зеленского остаётся наблюдать, чем закончатся переговоры в Брюсселе.

Ранее Life.ru рассказывал о меме про «проклятое рукопожатие» Зеленского, после которого западные политики теряют свои должности. В числе известных политиков, которых пользователи Сети записывали в «жертвы проклятия», оказались бывшие британские премьеры Борис Джонсон и Риши Сунак, а также американские политики. Истории об их карьерных неудачах стали поводом для многочисленных шуток в интернете.