Зеленский приоделся ради Карла III — встреча с монархом началась с рукопожатия

Владимир Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III, сменив привычный военный стиль на чёрный костюм. Фотографию с аудиенции бывший комик опубликовал в телеграм-канале. —

Для встречи с монархом он выбрал пиджак и брюки в тон вместо характерной для него одежды в стиле милитари. На снимке собеседники стоят друг напротив друга и пожимают руки.

«Благодарю Его Величество Короля Чарльза III за аудиенцию. Для меня важно иметь возможность лично поблагодарить за непоколебимую поддержку Украины. Ценим всю помощь Соединённого Королевства», — подписал он фотографию.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии Зеленского в Великобританию 14 октября, где у него были запланированы встречи с королём и премьер-министром Энди Бёрнемом. Украинского политика в аэропорту встретил бывший главком ВСУ Валерий Залужный. В ходе визита Киев намеревался обсудить дальнейшие поставки вооружений, финансовую поддержку и новые санкции против России.