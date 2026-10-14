Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября, 18:28

Зеленский приоделся ради Карла III — встреча с монархом началась с рукопожатия

Зеленский в Британии встретился с королём Карлом III

Зеленский встретился с британским королём Карлом II. Обложка © Telegram /Zelenskiy / Official

Зеленский встретился с британским королём Карлом II. Обложка © Telegram /Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III, сменив привычный военный стиль на чёрный костюм. Фотографию с аудиенции бывший комик опубликовал в телеграм-канале. —

Для встречи с монархом он выбрал пиджак и брюки в тон вместо характерной для него одежды в стиле милитари. На снимке собеседники стоят друг напротив друга и пожимают руки.

«Благодарю Его Величество Короля Чарльза III за аудиенцию. Для меня важно иметь возможность лично поблагодарить за непоколебимую поддержку Украины. Ценим всю помощь Соединённого Королевства», — подписал он фотографию.

Зеленский расшаркался в благодарностях перед Карлом III
Зеленский расшаркался в благодарностях перед Карлом III

Ранее Life.ru сообщал о прибытии Зеленского в Великобританию 14 октября, где у него были запланированы встречи с королём и премьер-министром Энди Бёрнемом. Украинского политика в аэропорту встретил бывший главком ВСУ Валерий Залужный. В ходе визита Киев намеревался обсудить дальнейшие поставки вооружений, финансовую поддержку и новые санкции против России.

Больше новостей о зарубежных визитах, дипломатических встречах и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Карл III
  • Великобритания
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar