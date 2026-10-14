Зеленский приоделся ради Карла III — встреча с монархом началась с рукопожатия
Зеленский в Британии встретился с королём Карлом III
Зеленский встретился с британским королём Карлом II. Обложка © Telegram /Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III, сменив привычный военный стиль на чёрный костюм. Фотографию с аудиенции бывший комик опубликовал в телеграм-канале. —
Для встречи с монархом он выбрал пиджак и брюки в тон вместо характерной для него одежды в стиле милитари. На снимке собеседники стоят друг напротив друга и пожимают руки.
«Благодарю Его Величество Короля Чарльза III за аудиенцию. Для меня важно иметь возможность лично поблагодарить за непоколебимую поддержку Украины. Ценим всю помощь Соединённого Королевства», — подписал он фотографию.
Ранее Life.ru сообщал о прибытии Зеленского в Великобританию 14 октября, где у него были запланированы встречи с королём и премьер-министром Энди Бёрнемом. Украинского политика в аэропорту встретил бывший главком ВСУ Валерий Залужный. В ходе визита Киев намеревался обсудить дальнейшие поставки вооружений, финансовую поддержку и новые санкции против России.
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