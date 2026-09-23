Дон размыл старое кладбище в Ростовской области, обнажив гробы и кости

В Константиновском районе Ростовской области разрушается старое кладбище: из обрыва на берегу Дона показались человеческие останки и фрагменты гробов. Информацию RostovGazeta подтвердили в пресс-службе администрации региона.

Власти связывают происходящее с естественными процессами и ветровой эрозией. Берег постепенно осыпается, из-за чего захоронения оказываются всё ближе к краю обрыва, а часть останков выходит на поверхность.

Местные жители утверждают, что проблема существует не первый год. В сентябре в соцсетях вновь появились кадры, на которых из грунта видны кости и остатки гробов.

В администрации заявили, что принимают меры в соответствии с законодательством о погребении и похоронном деле. Вопрос о перезахоронении останков должен решаться с соблюдением требований безопасности, однако конкретные сроки работ пока не назывались.

Ранее Life.ru сообщал, что из-за паводков и размыва кладбищ гробы и останки действительно могут оказаться на поверхности или попасть в воду. Руководитель Центра похоронных услуг «Вознесение» отмечала, что особенно уязвимы старые погосты у рек и свежие захоронения.