Дональд Трамп — младший прилетел в Таллин

Старший сын президента США Дональд Трамп — младший прибыл в Эстонию, сообщает газета Postimees. Он остановился в отеле сети Radisson в Таллине и передвигается по городу в сопровождении охраны.

Цель визита предпринимателя неизвестна. Посольство США в Эстонии отказалось комментировать поездку сына американского лидера. Дональд Трамп — младший с 2017 года занимает пост исполнительного вице-президента в семейной корпорации The Trump Organization, которая контролирует большую часть бизнес-активов Трампов.