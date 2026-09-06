Дональд Трамп — младший прилетел в Таллин
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Старший сын президента США Дональд Трамп — младший прибыл в Эстонию, сообщает газета Postimees. Он остановился в отеле сети Radisson в Таллине и передвигается по городу в сопровождении охраны.
Цель визита предпринимателя неизвестна. Посольство США в Эстонии отказалось комментировать поездку сына американского лидера. Дональд Трамп — младший с 2017 года занимает пост исполнительного вице-президента в семейной корпорации The Trump Organization, которая контролирует большую часть бизнес-активов Трампов.
Ранее Дональд Трамп — младший заявил, что требует расследования распределения американской помощи Украине при Джо Байдене, выразив сомнения в прозрачности и спросив, куда на самом деле делись средства. Он предположил, что ситуация может требовать официального расследования, и поинтересовался, есть ли на Украине лица, готовые к взаимодействию с американской стороной в случае проверки, на что журналист Джон Соломон ответил утвердительно.
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