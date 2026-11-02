Почти треть доходов государственного бюджета Украины за январь — сентябрь 2026 года сформировали поступления от иностранных доноров. Их доля достигла 29,2%, следует из данных Национального банка страны, которые проанализировало РИА «Новости».

«От Европейского союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений… 1206112,1 миллиона гривен», — говорится в документе.

Всего за девять месяцев украинская казна получила 4,124 триллиона гривен, что соответствует примерно 90,6 миллиарда долларов. Такие показатели отражены в статистике исполнения государственного бюджета. При этом речь идёт именно о поступлениях, включённых в доходную часть. Иностранные займы, привлекаемые для финансирования дефицита, учитываются отдельно.

Зависимость от внешнего финансирования сохраняется и в планах на следующий год. Согласно проекту бюджета на 2027 год, доходы Украины должны составить 5,648 триллиона гривен, а расходы — 7,272 триллиона. Предельный дефицит предусмотрен на уровне 1,666 триллиона гривен.

На сектор безопасности и обороны в документе заложено 4,885 триллиона гривен. Эта сумма включает не только финансирование ВСУ, но и расходы других структур силового блока. Проект бюджета уже поддержан Верховной радой в первом чтении, однако окончательное утверждение ещё предстоит.

Ранее Life.ru рассказывал о предложении Еврокомиссии предоставить Украине 45 миллиардов евро в 2027 году. Из этой суммы 31,7 миллиарда планируется направить на военные нужды, а до 13,3 миллиарда — на поддержку государственного бюджета. Речь идёт о кредитном финансировании, которое ещё требует согласования на уровне Совета ЕС.

Одновременно сокращаются обещанные Киеву средства от союзников за пределами Евросоюза. Как сообщала Financial Times, согласно прогнозу Еврокомиссии, объём таких обязательств на 2027 год снизился с 19 до 4 миллиардов евро по сравнению с текущим годом.