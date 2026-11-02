В Венгрии собираются раскрыть имена десятков тысяч людей, связанных с работой спецслужб коммунистической эпохи. Уже 4 ноября в открытом доступе появится база с данными примерно 50–60 тысяч человек, среди которых тайные информаторы, сотрудники госбезопасности и те, кого пытались завербовать. Об этом пишет The Guardian.

Публикация архивов может стать болезненным открытием для многих венгерских семей. С 1945 по 1989 год спецслужбы страны следили за собственными гражданами, используя разветвлённую сеть осведомителей. Одни добровольно передавали сведения о знакомых, соседях и родственниках, других заставляли сотрудничать угрозами, шантажом или обещаниями различных привилегий.

Масштабы слежки выходили далеко за пределы политической среды. Агенты посещали концерты подпольных рок-групп, выискивая среди молодёжи противников действовавшего режима. Для встреч с информаторами сотрудники госбезопасности использовали специальные конспиративные квартиры в центре Будапешта. Как ранее выяснило Reuters, собранные сведения нередко становились поводом для задержаний и допросов.

По оценкам историков, сегодня живы около 10% людей, упомянутых в сохранившихся документах. При этом подробные досье имеются лишь примерно на девять тысяч человек. Их планируют опубликовать в феврале 2027 года, предварительно удалив сведения о здоровье, личной жизни и другие конфиденциальные данные.

Рассекречивание архивов стало одним из предвыборных обещаний премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. В сентябре парламент принял соответствующий закон, а первоначальную дату публикации приурочили к годовщине Венгерского восстания 1956 года. Позднее её перенесли на 4 ноября, когда исполняется 70 лет с начала советской военной операции в Будапеште. Венгерский государственный архив подтвердил, что в этот день проведёт специальные мероприятия, посвящённые открытию документов.

Однако историки предупреждают, что наличие имени в архиве ещё не доказывает добровольного сотрудничества со спецслужбами. Некоторые люди могли стать жертвами давления или вовсе отказаться от вербовки. Ситуацию осложняет и то, что значительная часть документов была уничтожена во время событий 1956 года либо исчезла при смене политического строя в конце 1980-х.

Переживший трудовой лагерь Миклош Киш опасается, что обнародование материалов заставит венгров столкнуться с неприятной правдой о близких. По его мнению, спустя десятилетия многим семьям придётся заново осмыслить собственную историю.

«Люди узнают, что предатели были в каждой семье, в каждом районе и на каждой улице. Но что нам теперь с этим делать?» — задался вопросом Киш.

Опасения связаны и с возможными политическими скандалами. С начала 2000-х годов в Венгрии уже публиковались частичные списки предполагаемых информаторов, в которых встречались имена известных политиков и деятелей культуры. Некоторые отрицали сотрудничество с госбезопасностью, однако даже такие обвинения вызывали общественный резонанс.

Ранее Life.ru сообщал о вступлении Петера Мадьяра в должность премьер-министра Венгрии после поражения Виктора Орбана на парламентских выборах. Новый глава правительства официально занял пост 9 мая 2026 года, завершив 16-летний период правления своего предшественника. Победу его партии «Тиса» сопровождали обещания политических преобразований и повышения прозрачности государственных институтов.