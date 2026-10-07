Под угрозой агенты и секреты: Дело экс-главы разведки Германии встревожило MI6

Британские спецслужбы выясняют, могла ли секретная информация, переданная немецким коллегам, раскрыть их агентов и информаторов. По данным The Telegraph, внутреннюю проверку начали MI6 и Центр правительственной связи GCHQ.

Поводом стало задержание бывшего руководителя Федеральной разведывательной службы Германии Августа Ханнинга. Его и ещё одного фигуранта — Манфреда Д. — задержали 6 октября. Экс-главу BND подозревают в шпионаже, получении сведений, составляющих гостайну, покушении на государственную измену и работе в интересах иностранной разведки.

По версии следствия, Ханнинг за деньги получал закрытые материалы через Манфреда. Предположительно, речь идёт примерно о двух тысячах документов, которые передавались как минимум до 2022 года.

Среди них могли быть сведения об иранской ядерной программе и российской армии, сообщает Tagesschau. Именно содержание этих материалов вызвало тревогу за пределами Германии: в них могла оказаться информация, полученная от зарубежных партнёров.

Как пишет Telegraph, опасения касаются не только британских, но и американских источников. Переданные сведения потенциально позволяют установить личности действующих агентов и информаторов. При этом возможная компрометация остаётся предметом проверки. n-tv.de

Ханнинг возглавлял BND с 1998 по 2005 год. По данным Der Spiegel, о которых ранее писал Life.ru, полученные документы он предположительно использовал при подготовке доклада для разведки Азербайджана. Расследование в отношении бывшего руководителя и предполагаемого источника материалов началось в мае 2026 года. Эти сведения относятся к версии следствия, а не к установленной судом виновности.