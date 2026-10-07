Экс-главу разведки ФРГ Ханнинга заподозрили в шпионаже в пользу Баку

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг, задержанный по подозрению в шпионаже, мог готовить аналитический доклад для разведки Азербайджана. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на материалы расследования.

По данным издания, Ханнинг получил секретные документы через своего бывшего руководителя аппарата в BND и использовал их при подготовке аналитического материала. Федеральная прокуратура считает, что впоследствии документ должен был попасть к сотруднику иностранной разведывательной службы.

Предполагаемым заказчиком, как пишет Der Spiegel, был сотрудник азербайджанской разведки. При этом следствие пока не установило, был ли подготовленный анализ фактически передан адресату.

Связи Ханнинга с Азербайджаном не были скрыты. После ухода из BND он входил в правление «Германо-азербайджанского форума».

Ханнинг руководил Федеральной разведывательной службой Германии с 1998 по 2005 год. После этого он занимал пост статс-секретаря Министерства внутренних дел ФРГ, а позднее перешёл в предпринимательскую сферу.

Расследование началось после обысков в доме и офисах Ханнинга в сентябре 2025 года по другому делу. Во время изучения изъятых материалов правоохранители обнаружили электронный носитель с секретными документами BND.

После этого материалы передали федеральным властям. В мае 2026 года Генеральная прокуратура Германии начала расследование в отношении Ханнинга и предполагаемого источника документов в разведслужбе.

По версии следствия, до июня 2022 года сотрудник BND, обозначенный как Д., за деньги передавал Ханнингу документы. Всего речь идёт примерно о 2000 материалах, многие из которых имели гриф секретности.

История с Августом Ханнингом стала одним из наиболее резонансных шпионских дел в Германии. Ранее Life.ru сообщал, что бывшего руководителя Федеральной разведывательной службы Германии задержали по подозрению в шпионаже и разглашении государственных секретов. Следователи считают, что после ухода с должности он продолжал получать закрытые сведения от своего бывшего руководителя аппарата.