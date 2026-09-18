«Дорога челюстей»: Зубной техник из Брянской области нашёл необычный способ борьбы с ямами

В селе Толмачёво Брянской области зубной техник решил бороться с выбоинами на дороге с помощью ненужных гипсовых моделей челюстей. Необычный участок быстро получил среди местных жителей прозвище «дорога челюстей».

Зубной техник из Брянской области залатал дорогу гипсовыми челюстями. Видео © Telegram / Baza

Кирилл К. изготавливает модели челюстей на заказ. Бракованные и ненужные образцы он решил использовать для заполнения ям на Берёзовой улице.

Жители села, по данным канала, давно жалуются на состояние дороги. Её ремонтируют практически ежегодно, однако выбоины появляются снова.

Необычное решение местного жителя быстро превратилось в небольшую достопримечательность — гипсовые челюсти теперь буквально выглядывают из дорожного покрытия. По информации Baza, в последний раз на благоустройство дорог и тротуаров в селе направили более 12 млн рублей.

Ранее в Крыму мужчина провалился в яму по дороге с работы и захлебнулся грязью. Позже в этом же месте увязла пожарная машина, и спасателям пришлось пешком пробираться к месту ЧП.