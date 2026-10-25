Пока Франция сотрясается от протестов и беспорядков, Париж принялся учить другие страны невмешательству — но, похоже, забыл, что дипломатия работает в обе стороны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС «Вести» раскрыла, что французские власти разослали по странам дипломатические ноты с требованием не вмешиваться во внутреннюю ситуацию. По словам дипломата, Париж ссылается на различные договорённости и декларации, но упускает один маленький нюанс: все эти документы предусматривают принцип двустороннего движения, а значит, и сама Франция не имеет права лезть в чужие дела.

«Я хочу вам сказать — вы не поверите: они ведь даже разослали дипломатические ноты по странам с предупреждением о том, чтобы никто не смел вмешиваться в их, так сказать, внутреннюю ситуацию, представляете? Ссылались при этом на различные договорённости, декларации, заявления и так далее. Правда, есть маленький нюанс. Всё, на что они ссылались, предусматривает, что это дорога с двусторонним движением. То есть точно так же и они не имеют права вмешиваться ни в чьи внутренние дела», — заявила Захарова.

Таким образом, Москва дала понять Парижу: требовать невмешательства, продолжая вмешиваться в дела других, — это двойные стандарты, которые в дипломатии не работают. Захарова фактически напомнила Франции старую истину: прежде чем размахивать нотами, стоит оглянуться на собственные действия.

А ведь это уже не первый раз, когда Захарова указывает западным странам на их же принципы: ранее она призвала Италию услышать собственных граждан и певца Аль Бано, который выступил за сближение с Москвой. Дипломат противопоставила его обращение поискам «русского следа» в беспорядках в Милане и задалась вопросом, где заканчивается поиск иностранного вмешательства и начинается нежелание слышать своих людей. Аль Бано предложил премьеру Джордже Мелони пересмотреть санкции против России и работать ради мира — и, похоже, Риму стоило бы к нему прислушаться.