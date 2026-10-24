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Опубликовано 24 октября, 11:51

«Пора прислушаться»: Захарова напомнила Риму о призыве Аль Бано

Захарова призвала власти Италии прислушаться к Аль Бано после беспорядков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Италии услышать собственных граждан и певца Аль Бано, выступившего за сближение с Москвой. В своём телеграм-канале дипломат противопоставила его обращение поискам на Западе «русского следа» в беспорядках в Милане.

Обращение Аль-Бано. Видео © Sandro Teti Editore

«Возникает вопрос посерьёзнее: где заканчивается поиск иностранного вмешательства и начинается нежелание слышать собственных граждан?» — написала Захарова. По её мнению, позиция Аль Бано заслуживает внимания итальянского руководства. Дипломат задалась вопросом: «Но услышат ли его в Риме?»

Певец в видеообращении к премьер-министру Джордже Мелони предложил пересмотреть санкционную политику в отношении России и работать ради прекращения конфликта на Украине. Он напомнил об исторических, музыкальных и культурных связях двух стран. Запись дипломат прикрепила к своей публикации.

Европу ждёт новая волна протестов: Названы причины грядущих потрясений в ЕС
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Ранее власти Италии решили выяснить, может ли Россия быть причастна к массовым протестам и погромам, охватившим европейские города. Правительство премьер-министра Джорджи Мелони запросило информацию о возможном вмешательстве иностранных сил в беспорядки. Особое внимание привлекли масштабы насилия и скоординированные действия отдельных групп протестующих. При этом какую именно роль могла сыграть Москва, не уточняется. Представитель Мелони от комментариев отказался.

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Татьяна Миссуми
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