Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Италии услышать собственных граждан и певца Аль Бано, выступившего за сближение с Москвой. В своём телеграм-канале дипломат противопоставила его обращение поискам на Западе «русского следа» в беспорядках в Милане.

Обращение Аль-Бано. Видео © Sandro Teti Editore

«Возникает вопрос посерьёзнее: где заканчивается поиск иностранного вмешательства и начинается нежелание слышать собственных граждан?» — написала Захарова. По её мнению, позиция Аль Бано заслуживает внимания итальянского руководства. Дипломат задалась вопросом: «Но услышат ли его в Риме?»

Певец в видеообращении к премьер-министру Джордже Мелони предложил пересмотреть санкционную политику в отношении России и работать ради прекращения конфликта на Украине. Он напомнил об исторических, музыкальных и культурных связях двух стран. Запись дипломат прикрепила к своей публикации.

Ранее власти Италии решили выяснить, может ли Россия быть причастна к массовым протестам и погромам, охватившим европейские города. Правительство премьер-министра Джорджи Мелони запросило информацию о возможном вмешательстве иностранных сил в беспорядки. Особое внимание привлекли масштабы насилия и скоординированные действия отдельных групп протестующих. При этом какую именно роль могла сыграть Москва, не уточняется. Представитель Мелони от комментариев отказался.