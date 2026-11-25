Дорогая установка, дешёвый выстрел: Эксперт оценил экономику российского боевого лазера
Эксперт Кнутов: В приграничье работает лазер, уничтоживший около тысячи дронов
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Стоимость одного импульса российского боевого лазера составляет чуть более 200 рублей. Об экономических преимуществах применения таких установок для борьбы с беспилотниками военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в беседе с RG.ru.
По словам специалиста, несмотря на высокую стоимость самого оборудования, его применение экономически оправданно. Расходы на восстановление повреждённого предприятия способны многократно превысить цену лазерной установки.
Кнутов отметил, что комплекс, о котором сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов, находится на опытном боевом дежурстве. Разработчики продолжают совершенствовать установку с учётом опыта её эксплуатации, чтобы в дальнейшем упростить серийное производство.
При этом эксперт не считает лазеры полноценной заменой традиционным зенитным комплексам. По его мнению, новые технологии должны дополнять существующие средства противовоздушной обороны.
Ранее Сергей Чемезов сообщил, что российский лазерный комплекс за два месяца уничтожил около тысячи украинских беспилотников в одном из приграничных регионов. Точное место размещения и название установки руководитель госкорпорации раскрывать не стал.