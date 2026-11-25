Стоимость одного импульса российского боевого лазера составляет чуть более 200 рублей. Об экономических преимуществах применения таких установок для борьбы с беспилотниками военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в беседе с RG.ru.

По словам специалиста, несмотря на высокую стоимость самого оборудования, его применение экономически оправданно. Расходы на восстановление повреждённого предприятия способны многократно превысить цену лазерной установки.

Кнутов отметил, что комплекс, о котором сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов, находится на опытном боевом дежурстве. Разработчики продолжают совершенствовать установку с учётом опыта её эксплуатации, чтобы в дальнейшем упростить серийное производство.

При этом эксперт не считает лазеры полноценной заменой традиционным зенитным комплексам. По его мнению, новые технологии должны дополнять существующие средства противовоздушной обороны.