Гуманоидные роботы пока не готовы массово заменить людей на рабочих местах. Их широкому внедрению мешают недостаточная надёжность механизмов, ограниченный запас прочности и высокая стоимость, пишет The Economist.

По данным издания, около 60% человекоподобных роботов используются для сбора данных, научных исследований и развлечений. Для выполнения повседневных бытовых и производственных задач машинам необходимы более износостойкие комплектующие.

Так, компания Reflex Robotics стремится довести ресурс суставов своих роботов до 20 миллионов сгибаний. Подобная долговечность позволит расширить возможности использования машин в домашнем хозяйстве.

Дополнительным препятствием для массового распространения роботов остаётся их стоимость. Цена отдельных современных моделей достигает 20 тысяч долларов.

Ранее Life.ru рассказывал, какие профессии станут востребованнее благодаря роботизации. По оценке эксперта Брюхова, вырастет спрос на инженеров, операторов роботизированных комплексов и наладчиков. Пока машины выполняют однообразные операции, люди занимаются настройкой, обслуживанием и ремонтом оборудования.