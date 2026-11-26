Роботы обгонят авто: В Китае предсказали переворот в промышленности через 5–10 лет
Глава Unitree: Китай через 5-10 лет будет выпускать больше роботов, чем машин
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Уже через пять-десять лет Китай может обогнать собственный автопром по объёмам производства роботов. Такой прогноз озвучил основатель робототехнической компании Unitree Robotics Ван Синсин на конференции WISE2026 в Пекине, сообщает издание Yicai.
По мнению предпринимателя, преимущество роботов заключается в их относительно компактных размерах. После отработки необходимых технологий серийная сборка таких устройств может оказаться менее трудоёмкой, чем производство автомобилей.
Между тем, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в 2025 году предприятия КНР выпустили 34,53 миллиона машин, а объём продаж достиг 34,4 миллиона единиц. Оба показателя стали рекордными.
Сейчас за лидерство на китайском рынке робототехники борются сразу несколько крупных компаний, среди которых AgiBot, Booster, Fourier, UBTech, Unitree и XPeng.
Однако стремительный рост отрасли сопровождается финансовыми трудностями. С начала 2025 года как минимум 29 китайских робототехнических компаний обанкротились, были ликвидированы или прекратили деятельность.
Напомним, в сентябре в Китае заработал автоматизированный завод по выпуску человекоподобных роботов компании UBTech Robotics. Предприятие рассчитано на производство более 10 тысяч машин в год, причём в процессе их сборки также задействованы роботы.
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