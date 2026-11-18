Президенту России Владимиру Путину во время посещения российско-китайского университета в Шэньчжэне покажут робота, способного самостоятельно складывать футболки. Однако с более сложной бытовой задачей — поиском одинаковых носков — машина пока не справится. Об этом рассказал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Путину в Китае покажут робота, который складывает футболки. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По словам корреспондента, разработка умеет аккуратно складывать одежду, но её технических возможностей недостаточно, чтобы отыскать среди вещей два одинаковых носка без дырок.

«Жалко, он не сумеет найти в корзине два одинаковых носка без дырок. Мы уточняли — разрешения камеры и гибкости пальцев не хватит», — с иронией заметил Юнашев.

Демонстрация робота запланирована в рамках визита Путина в совместный университет МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического института. Российский лидер должен осмотреть выставку научных достижений вуза, а также выступить перед преподавателями и студентами.

Ранее Life.ru показывал, как выглядит университетский кампус в Шэньчжэне, архитектура которого напоминает знаменитую высотку МГУ на Воробьёвых горах. Конкурс на поступление составляет около 15 человек на место, а стоимость обучения достигает 70 тысяч юаней в год. При этом лучшие студенты могут получить скидку до 100%. Даже ради приезда высокопоставленных гостей руководство не стало отменять занятия.