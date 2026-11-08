Школьники из России и других стран смогут разработать роботов для работы в суровых условиях Арктики. Именно такой станет главная задача первой Открытой международной олимпиады «Большие вызовы» по робототехнике, которая стартует 14 ноября. Об этом сообщили в образовательном центре «Сириус».

В России впервые проведут международную олимпиаду по робототехнике. Фото © Пресс-служба «Сириус»

В 2026/27 учебном году соревнование впервые пройдёт в пилотном формате при поддержке Минпросвещения России. Организатором выступает Образовательный фонд «Талант и успех» совместно с Научно-технологическим университетом «Сириус», Минпромторгом и Минобрнауки РФ. Особенность олимпиады заключается в том, что участникам предстоит работать с реальными отраслевыми задачами от промышленных партнёров. Задания составлены с учётом Стратегии научно-технологического развития России.

Главная тема сезона получила название «Агент в Арктике». Школьникам предложат представить автономные системы, способные работать на Севере. Это могут быть роботы-исследователи, помощники полярных станций, системы мониторинга или целые команды взаимодействующих машин. При этом готовых универсальных решений не предусмотрено: к каждой задаче потребуется найти собственный подход.

Участвовать могут ученики с 3-го по 11-й класс. Для них предусмотрены четыре возрастные лиги: «Первооткрыватель» для 3–4-х классов, «Исследователь» для 5–6-х, «Инженер» для 7–9-х и «Разработчик» для 10–11-х классов. Сложность заданий будет зависеть от возраста и подготовки участников.

В России впервые проведут международную олимпиаду по робототехнике. Фото © Пресс-служба «Сириус»

Первый, вовлекающий этап пройдёт дистанционно 14–15 ноября на платформе «Сириус.Онлайн». Школьникам предстоит пройти индивидуальное тестирование, которое познакомит их с темой сезона. Для участия понадобится компьютер или ноутбук с доступом в Интернет. Зарегистрироваться на олимпиаду и выполнить задания первого этапа можно до 18:00 15 ноября по московскому времени.

Набравшие пороговый балл участники пройдут на региональный этап, где будут работать командами по два человека. В каждой паре должны состоять школьники одной возрастной лиги из одного российского региона или одной страны. У команды также должен быть наставник, зарегистрированный в системе.

Региональный этап запланирован на декабрь 2026-го — январь 2027 года. Соревнования организуют на площадках региональных образовательных центров, «Кванториумов», технопарков и школ в России и странах-партнёрах. Участников ждут два испытания: индивидуальный теоретический тур и командная практическая работа в виртуальной среде моделирования. Для младших лиг «Первооткрыватель» и «Исследователь» этот этап станет заключительным.

Лучшие команды лиг «Инженер» и «Разработчик» пройдут в полуфинал, который состоится в феврале–марте 2027 года. Очные испытания проведут на площадках в федеральных округах России и странах-партнёрах. Школьникам предстоит не только ответить на теоретические вопросы, но и поработать с реальным оборудованием на специальном полигоне, а также выполнить проектное задание от промышленного партнёра. Для лиги «Инженер» соревнование завершится на этом этапе.

До финала доберутся только сильнейшие команды старшей лиги «Разработчик». Решающее состязание состоится очно на одной из площадок «Сириуса» в апреле–мае 2027 года. В течение четырёх дней участники будут создавать работающее инженерное решение задачи индустриального партнёра, после чего представят и защитят свою разработку перед жюри.

Победителей и призёров в лигах «Первооткрыватель», «Исследователь» и «Инженер» определят по индивидуальному зачёту. В финале лиги «Разработчик» награды распределят по результатам командной работы.

Для подготовки к соревнованиям организаторы предусмотрели дополнительные мероприятия. До 13 ноября в школах проходят тематические квизы, а до 20 ноября учащиеся 3–6-х классов могут принять участие в творческом конкурсе «Умное пространство».