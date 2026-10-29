В России более 15 тысяч школьников присоединились к «Киберуроку»

Более 15 тысяч учеников из 400 российских школ приняли участие во Всероссийской акции «Киберурок», на которой детей учат распознавать фейки, противостоять интернет-мошенникам и безопасно пользоваться Сетью. Проект стартовал в сентябре при поддержке Минпросвещения России, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Важно, чтобы школьники умели отличать достоверную информацию от фейков, критически оценивать то, что видят в Интернете, не попадаться на уловки мошенников и правильно работать с информацией», — подчеркнул министр.

Занятия проводят выпускники Мастерской новых медиа — специалисты медиасферы, прошедшие дополнительную подготовку. Они разбирают с учениками реальные ситуации из цифровой среды, объясняют, как распознавать манипуляции и защищать персональные данные. Особое внимание уделяется тому, чтобы дети не боялись обращаться к взрослым, если в Интернете их пытаются вовлечь в противоправную деятельность.

Акция охватила не только крупные города, но и отдалённые населённые пункты, где уроки проводят дистанционно. Программа адаптирована в том числе для детей с особыми образовательными потребностями. Например, в свердловском центре «Эхо» занятия прошли для глухих и слабослышащих школьников.

Присоединиться к проекту могут и другие образовательные учреждения. Для этого представителям школ необходимо подать заявку через специальный чат-бот в мессенджере MAX до 1 марта 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал, что запуск всероссийских «Киберуроков» поддержал первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Идея проекта принадлежала выпускнику Мастерской новых медиа, педагогу Геннадию Старунову, который хотел обучать детей медиаграмотности. После его гибели инициативу продолжили коллеги. Для школьников разработали отдельные программы с учётом возраста — для 3–5-х, 6–9-х и 10–11-х классов.