Дорожный конфликт в Харькове обернулся перестрелкой сотрудника СБУ и военных ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»
Дорожный конфликт в Харькове перерос в перестрелку между сотрудником Службы безопасности Украины и военнослужащими ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Севернй ветер».
Инцидент произошёл на улице Шевченко. Число участников, сведения о пострадавших и другие обстоятельства в приведённом сообщении не раскрываются.
О стрельбе после дорожного конфликта в Харькове 16 октября также сообщило издание «Главное в Украине» со ссылкой на областную полицию. По данным правоохранителей, люди в двух автомобилях обменялись выстрелами на улице Виринской, после чего машины остановились на улице Шевченко.
Ранее Life.ru рассказывал о публикации видео начала перестрелки между представителями СБУ и ГУР в Киеве. На кадрах разговор на повышенных тонах сменился одиночным выстрелом, за которым последовала стрельба.
Больше новостей о преступлениях и ходе расследований — в разделе «Криминал» на Life.ru.