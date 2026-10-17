Дорожный конфликт в Харькове обернулся перестрелкой сотрудника СБУ и военных ВСУ

Дорожный конфликт в Харькове перерос в перестрелку между сотрудником Службы безопасности Украины и военнослужащими ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Севернй ветер».

Инцидент произошёл на улице Шевченко. Число участников, сведения о пострадавших и другие обстоятельства в приведённом сообщении не раскрываются.

О стрельбе после дорожного конфликта в Харькове 16 октября также сообщило издание «Главное в Украине» со ссылкой на областную полицию. По данным правоохранителей, люди в двух автомобилях обменялись выстрелами на улице Виринской, после чего машины остановились на улице Шевченко.

Ранее Life.ru рассказывал о публикации видео начала перестрелки между представителями СБУ и ГУР в Киеве. На кадрах разговор на повышенных тонах сменился одиночным выстрелом, за которым последовала стрельба.