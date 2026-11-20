Отсутствие увольнений в компании не всегда говорит о благополучии: иногда сотрудники остаются на своих местах из страха перемен, а руководители мирятся с их низкой эффективностью. Об этом РИАМО рассказал бизнес-консультант Илья Александров.

По словам специалиста, в HR существует понятие «досадное удержание». Так называют ситуации, когда работодатель продолжает держать человека в штате, хотя тот систематически не справляется со своими обязанностями. Причинами могут быть прежние заслуги сотрудника, хорошие личные отношения с начальством или опасения, что найти замену будет слишком сложно.

«Руководитель может долго не решаться на кадровые изменения: боится, что человека будет сложно заменить, помнит его прежние заслуги или не хочет неприятного разговора», — объяснил Александров.

В результате обязанности такого работника постепенно переходят к коллегам и руководителю. Начальству приходится постоянно контролировать сроки, исправлять ошибки и перераспределять задачи. Формально сотрудник сохраняет должность, но значительную часть работы за него выполняют другие.

Проблему усугубляет нежелание самих работников менять привычное место. Согласно исследованию Академии социальных технологий, страх потерять стабильность оказался наиболее распространённой причиной оставаться в компании. Среди других факторов — сложности с поиском новой работы и финансовые обязательства.

При этом, по данным опроса «Работы.ру», 38% россиян недовольны квалификацией своих коллег, а 34% — их низкой работоспособностью. Работодатели также признают наличие сотрудников, чья эффективность вызывает сомнения. Однако в 8% таких случаев руководство не предпринимает никаких действий.

Александров подчеркнул, что не следует путать временные трудности человека с постоянным невыполнением обязанностей. Прежде чем принимать кадровое решение, начальнику необходимо проверить, насколько понятны задачи, хватает ли сотруднику ресурсов и получал ли он необходимую обратную связь.

«Первый шаг — обсудить с человеком конкретные результаты его работы. Важно привести примеры, выяснить, что мешает справляться с задачами, и договориться, что именно должно измениться и в какой срок», — посоветовал эксперт.

Если причина заключается в изменившихся требованиях к должности, можно пересмотреть обязанности или предложить другую позицию. Однако если после обсуждения проблем и необходимой поддержки результаты не улучшаются, руководителю придётся принимать кадровое решение.