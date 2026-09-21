Дошёл до Верховного суда: Водитель Infiniti доказал оплату парковки после трёх проигранных заседаний

Верховный суд Российской Федерации встал на сторону владельца автомобиля Infiniti QX60, отменив решения трех судебных инстанций о штрафе за якобы неоплаченную муниципальную парковку в Казани. Материалы дела поступили в распоряжение РИА «Новости».

Поводом для разбирательства послужило постановление административной комиссии, выписавшей водителю штраф в размере 2500 рублей на основании данных автоматического комплекса фотофиксации. Автомобилист настаивал, что добросовестно оплатил стоянку через мобильное приложение: сначала с 15:41 до 16:41, а затем продлил её с 17:02 до 19:00. Однако районный, Верховный суд Татарстана и Шестой кассационный суд общей юрисдикции отклонили его жалобы, посчитав нарушением возникший 19-минутный перерыв между транзакциями (с 16:42 до 17:01).

Изучив материалы, Верховный суд РФ установил, что выводы нижестоящих судов противоречат самому постановлению комиссии. В документе о нарушении фигурировали снимки, сделанные в 15:45 и 17:49 — то есть исключительно в те временные интервалы, которые были полностью оплачены водителем. При этом в материалах отсутствовали какие-либо фотографии с интервалом в 15 минут, подтверждающие нахождение автомобиля на парковке именно в период неучтённых 19 минут.

Кроме того, суды проигнорировали факт пополнения автомобилистом парковочного счета на 1000 рублей и процедуру продления стоянки. Высшая судебная инстанция напомнила, что хотя фиксация нарушений камерами возлагает бремя доказывания невиновности на автовладельца, это не отменяет базового принципа презумпции невиновности и необходимости всесторонне исследовать все обстоятельства. Поскольку любые неустранимые сомнения должны толковаться в пользу гражданина, ВС РФ отменил ранее вынесенные вердикты и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

До этого Верховный суд РФ поставил точку в споре о необходимости иметь при себе бумажную копию электронного полиса ОСАГО. Согласно решению высшей инстанции, водители не обязаны предъявлять распечатанный документ инспектору ГИБДД, если страховка оформлена в электронном виде.