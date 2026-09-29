«Доширак» с сюрпризом: Три популярные марки лапши исчезли из «Ленты» после опасных находок

Торговая сеть «Лента» сняла с продажи партии лапши быстрого приготовления Naruto, «Чан рамен» и «Доширак квисти», в которых Роскачество выявило нарушения обязательных требований. Об этом сообщили в Роскачестве.

«Служба качества торговой сети «Лента», где закупалась часть продукции, инициировала проверку партий и снятие с продаж товаров торговых марок Naruto, «Чан рамен», «Доширак квисти»», — говорится в сообщении Роскачества.

В сети также усилили контроль за качеством продукции поставщиков. Речь идёт не об опасных веществах в лапше, а о нарушениях маркировки. В исследовании Роскачества у семи брендов фактическое содержание белков, жиров или углеводов расходилось с указанным на упаковке. Помимо трёх снятых в «Ленте» марок, замечания получили «Доширак», JML, Nissin и SamYang.

В Роскачестве уточнили, что все выявленные в 2026 году нарушения обязательных требований касались именно маркировки. При этом опасных бактерий и антибиотиков в проверенных образцах не нашли, показатели микотоксинов, тяжёлых металлов, радионуклидов и акриламида не превышали допустимых значений.

Импортёр Naruto «Форвард Трейд» объяснил расхождения особенностями расчёта пищевой ценности на иностранном заводе и начал обновлять русскоязычную маркировку новых партий. Производитель «Доширака», «Чан рамена» и «Доширак квисти» также внёс изменения в технические условия и информацию на упаковках.

Роспотребнадзор тем временем объявил предостережения импортёрам SamYang, Nissin, JML и Naruto, а московское управление ведомства направило письмо в адрес Ozon, где закупалась лапша SamYang для исследования.