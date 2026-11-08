Молодые россияне стали значительно чаще обращаться к врачам с геморроем. По информации SHOT, за последние несколько лет количество таких обращений среди зумеров увеличилось вдвое. Одной из возможных причин специалисты называют привычку подолгу сидеть в туалете со смартфоном.

Некоторые пациенты признаются, что неприятные симптомы появились после того, как они начали проводить много времени за просмотром коротких видео прямо на унитазе. Длительное сидение может повышать нагрузку на сосуды прямой кишки. Дополнительными факторами риска считаются малоподвижный образ жизни, частые запоры и недостаток пищевых волокон в рационе.

Врач-колопроктолог Роман Соркин рекомендует больше двигаться, соблюдать питьевой режим и употреблять достаточно клетчатки. От привычки бесконечно листать ленту в туалете специалист советует отказаться. При появлении боли или крови необходимо обратиться к врачу: подобные симптомы не всегда связаны с геморроем.

Связь между использованием смартфона в туалете и заболеванием ранее изучали учёные. У людей, пользовавшихся телефоном на унитазе, вероятность выявления геморроя была на 46% выше с учётом ряда других факторов риска. Однако исследование охватило 125 взрослых пациентов и не доказывает, что смартфоны непосредственно вызывают заболевание.

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