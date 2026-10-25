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Опубликовано 25 октября, 13:53

Спасение для кишечника: Гастроэнтеролог назвала 4 доступных продукта, которые избавят от вздутия

Врач Мотылёва: Кимчи, кефир и хлеб на закваске полезны для кишечника

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кимчи, квашеная капуста, кефир и хлеб на закваске могут благоприятно влиять на состояние кишечной микрофлоры. Такие продукты содержат вещества, способствующие поддержанию нормальной работы пищеварительной системы. Об этом рассказала гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Наталья Мотылёва в беседе с RT.

По словам специалиста, важную роль в здоровье кишечника играют пребиотики — пищевые волокна и сложные углеводы, которыми питаются полезные бактерии. При их переработке образуются короткоцепочечные жирные кислоты, поддерживающие защитный барьер кишечника и его нормальную работу.

«Эти кислоты служат источником энергии для клеток кишечника, поддерживают его барьерную функцию, а также помогают снижать воспаление и регулировать моторику кишечника», — пояснила Мотылёва.

Особое внимание врач посоветовала обратить на ферментированные продукты. Кефир и ряженка могут помогать при вздутии, тяжести в животе и нарушениях стула. Кимчи, квашеная капуста, темпе и хлеб на закваске также способны поддерживать разнообразие кишечных микроорганизмов. При этом не все ферментированные продукты содержат живые бактерии: например, они могут погибать при выпекании хлеба.

Гастроэнтеролог предупредила, что частое употребление фастфуда, колбас, чипсов и другой ультрапереработанной пищи может неблагоприятно влиять на микробиом. Такие продукты, как правило, содержат мало клетчатки, но много соли, сахара и жиров.

Кроме того, состав кишечной микрофлоры зависит от выбранной диеты. По словам Мотылёвой, резкое ограничение углеводов при кетодиете способно уменьшать количество бактерий, вырабатывающих полезные жирные кислоты. Средиземноморский рацион, богатый овощами и другими растительными продуктами, напротив, способствует поддержанию микробного разнообразия.

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Ранее Life.ru рассказывал, как кишечные бактерии влияют на аппетит и пищевые привычки человека. Академик РАН Вадим Говорун объяснил, что микробиота взаимодействует с иммунной и нервной системами, а её состав зависит в том числе от питания. Учёный подчеркнул, что для здоровья важно не наличие какого-то одного вида бактерий, а разнообразие микроорганизмов и их взаимодействие.

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Анастасия Никонорова
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