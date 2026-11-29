Чит-коды в GTA VI позволяют получать деньги, оружие, транспорт, а также творить безумие самого разного толка. Однако воспользоваться ими сразу после начала прохождения не получится. Разработчики спрятали доступ к секретным комбинациям за завершением основной истории и выполнением дополнительных заданий, выяснили игровые издания Detonated, Eurogamer и PC Gamer.

Как активировать читы в GTA VI

В шестой части серии доступ к секретным комбинациям открывается только после завершения основной сюжетной линии. Затем в меню прогресса появляется отдельный раздел Cheats, где собраны доступные коды и условия их получения. Большинство возможностей дополнительно требуют выполнить определённые задания.

Для ввода комбинации необходимо открыть телефон персонажа нажатием стрелки вверх на крестовине геймпада. Затем на PlayStation 5 нужно удерживать L1 и нажать R1, а на Xbox — зажать LB и нажать RB. После этого следует набрать нужную последовательность направлений на крестовине. Комбинации для обеих консолей одинаковые, различаются только обозначения кнопок.

Есть и ограничение: после активации читов игра перестаёт сохранять прогресс, а достижения и трофеи становятся недоступны до завершения игровой сессии. Поэтому перед использованием секретных возможностей рекомендуется отдельно сохранить прохождение. Чтобы вернуть обычный режим, нужно отключить читы и загрузить сохранение без них.

Какие чит-коды GTA VI уже известны

Всего в игре насчитали 61 чит. Они разделены на пять категорий: десять кодов для персонажа, 11 боевых возможностей, 21 вариант появления транспорта, три настройки окружающего мира и 16 экранных фильтров.

Читы для персонажей

Получить 250 тысяч долларов — вверх, вправо, вниз, влево, вверх, влево, вниз, вправо. Условие — завершить основной сюжет.

— вверх, вправо, вниз, влево, вверх, влево, вниз, вправо. Условие — завершить основной сюжет. Опьянеть вместе с напарником — вверх, влево, вправо, вверх, вверх, влево, вправо, вверх, влево, вправо. Нужно потратить на алкоголь не менее 2500 долларов.

— вверх, влево, вправо, вверх, вверх, влево, вправо, вверх, влево, вправо. Нужно потратить на алкоголь не менее 2500 долларов. Повысить уровень внимания полиции — влево, вниз, вправо, вниз, вверх, вниз, вверх. Для разблокировки необходимо 25 раз скрыться от преследования при трёх звёздах розыска.

— влево, вниз, вправо, вниз, вверх, вниз, вверх. Для разблокировки необходимо 25 раз скрыться от преследования при трёх звёздах розыска. Повысить уровень розыска — влево, вниз, вправо, вниз, вверх, вправо, вверх. Условие — 50 раз уйти от полиции при трёх звёздах.

— влево, вниз, вправо, вниз, вверх, вправо, вверх. Условие — 50 раз уйти от полиции при трёх звёздах. Бесконечная концентрация — вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вправо. Открывается после завершения сюжета.

— вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вправо. Открывается после завершения сюжета. Получить бронежилет — вниз, вверх, влево, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вниз, вниз. Необходимо выполнить 100 тренировок.

Оружие и боевые возможности

Максимальный запас патронов — вниз, вверх, вправо, вниз, влево, влево, вверх, вверх, вниз, влево. Нужно заработать бронзовые медали в испытаниях тира. В разных руководствах указано 20 или 25 наград.

— вниз, вверх, вправо, вниз, влево, влево, вверх, вверх, вниз, влево. Нужно заработать бронзовые медали в испытаниях тира. В разных руководствах указано 20 или 25 наград. Бесконечные патроны — вниз, вверх, вправо, вниз, влево, влево, вверх, вниз, вниз, вниз. Условие — получить 25 серебряных медалей в тире.

— вниз, вверх, вправо, вниз, влево, влево, вверх, вниз, вниз, вниз. Условие — получить 25 серебряных медалей в тире. Стрельба без перезарядки — вниз, вверх, вправо, вниз, влево, влево, вверх, вниз, вниз, вверх. Требуется заработать 25 золотых медалей.

— вниз, вверх, вправо, вниз, влево, влево, вверх, вниз, вниз, вверх. Требуется заработать 25 золотых медалей. Атаки отбрасывают противников — вниз, вверх, влево, влево, вправо, вниз, вниз, вверх, вниз. Эффект распространяется на попадания из оружия и рукопашные удары.

— вниз, вверх, влево, влево, вправо, вниз, вниз, вверх, вниз. Эффект распространяется на попадания из оружия и рукопашные удары. Взрывающиеся мячи — вниз, вверх, влево, влево, вправо, вниз, вниз, вверх, вправо. Для открытия необходимо нанести взрывной урон 20 противникам.

— вниз, вверх, влево, влево, вправо, вниз, вниз, вверх, вправо. Для открытия необходимо нанести взрывной урон 20 противникам. Противники отлетают от столкновения с автомобилем — вниз, вверх, влево, влево, вправо, вниз, влево, вверх, вниз. Условие — устранить 25 врагов с помощью транспорта.

Читы на транспорт

Читы на транспорт в этой части серии несколько переработаны: вы можете получить лишь несколько моделей, используя код. Ради остальных придётся выполнять разного рода испытания.

Interstate Ambulance — найти скорую помощь через меню прогресса.

— найти скорую помощь через меню прогресса. Airboat 09 — пройти пять испытаний на выживание.

— пройти пять испытаний на выживание. Bravado Banshee — завершить все боевые испытания.

— завершить все боевые испытания. Tuff BMX — выполнить пять фитнес-испытаний.

— выполнить пять фитнес-испытаний. Maibatsu Boomazoom — влево, вверх, вправо, вниз, влево, влево, вверх, влево. Требуется пройти пять испытаний на покупки.

— влево, вверх, вправо, вниз, влево, влево, вверх, влево. Требуется пройти пять испытаний на покупки. Nagasaki Carbon RS — завершить все испытания на исследование мира.

— завершить все испытания на исследование мира. ’65 Vapid Dominator — выполнить все фитнес-испытания.

— выполнить все фитнес-испытания. Progen Emerus — пройти все испытания на транспорт.

— пройти все испытания на транспорт. Надувной фламинго — уничтожить 50 коллекционных фигурок фламинго.

— уничтожить 50 коллекционных фигурок фламинго. MTL Pumper — влево, вверх, вправо, вниз, влево, вправо, вправо, вверх. Необходимо обнаружить пожарную машину через меню прогресса.

— влево, вверх, вправо, вниз, влево, вправо, вправо, вверх. Необходимо обнаружить пожарную машину через меню прогресса. Vapid Stanier G2 Taxi — пройти пять спортивных испытаний.

— пройти пять спортивных испытаний. Hauners P-996 Lazer — завершить все испытания.

— завершить все испытания. HVY Bulldozer — влево, вверх, вправо, вниз, влево, вправо, вправо, вниз. Нужно обнаружить бульдозер через меню прогресса.

— влево, вверх, вправо, вниз, влево, вправо, вправо, вниз. Нужно обнаружить бульдозер через меню прогресса. Lapwing Mallard — выполнить пять испытаний на транспорт.

— выполнить пять испытаний на транспорт. Brimstone Golfer — завершить все спортивные испытания.

— завершить все спортивные испытания. Hauners Rhino Tank — пройти все испытания на выживание.

— пройти все испытания на выживание. Maibatsu Sanchez — выполнить пять криминальных испытаний.

— выполнить пять криминальных испытаний. Nagasaki Sea Sparrow — пройти пять испытаний на исследование.

— пройти пять испытаний на исследование. Speeder 700 GT — выполнить пять боевых испытаний.

— выполнить пять боевых испытаний. Truffade Thrax — завершить все испытания на покупки.

— завершить все испытания на покупки. Western Zombie Bobber — пройти все криминальные испытания.

Система читов в GTA VI отличается от привычной механики предыдущих частей. Игрокам придётся сначала завершить сюжет, а затем выполнить десятки дополнительных заданий, чтобы получить доступ ко всем 61 секретной возможности.

Grand Theft Auto VI сейчас является самым проработанным, масштабным и дорогим проектом на всём игровом рынке. Многие называют её «игрой десятилетия», поскольку на разработку, по оценкам аналитиков, ушли баснословные $2 млрд. К примеру, небоскрёб Бурдж-Халифа построили всего за полтора миллиарда долларов. Ранее Life.ru рассказывал, что за первую неделю после официального выхода GTA VI было продано 53 млн копий, общая стоимость которых достигает около $4,7 млрд.