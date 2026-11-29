Достаём двойные листочки: Какие чит-коды спрятаны в GTA VI
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В GTA VI нашли 61 чит-код, которые открываются лишь после прохождения игры
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Чит-коды в GTA VI позволяют получать деньги, оружие, транспорт, а также творить безумие самого разного толка. Однако воспользоваться ими сразу после начала прохождения не получится. Разработчики спрятали доступ к секретным комбинациям за завершением основной истории и выполнением дополнительных заданий, выяснили игровые издания Detonated, Eurogamer и PC Gamer.
Как активировать читы в GTA VI
В шестой части серии доступ к секретным комбинациям открывается только после завершения основной сюжетной линии. Затем в меню прогресса появляется отдельный раздел Cheats, где собраны доступные коды и условия их получения. Большинство возможностей дополнительно требуют выполнить определённые задания.
Для ввода комбинации необходимо открыть телефон персонажа нажатием стрелки вверх на крестовине геймпада. Затем на PlayStation 5 нужно удерживать L1 и нажать R1, а на Xbox — зажать LB и нажать RB. После этого следует набрать нужную последовательность направлений на крестовине. Комбинации для обеих консолей одинаковые, различаются только обозначения кнопок.
Есть и ограничение: после активации читов игра перестаёт сохранять прогресс, а достижения и трофеи становятся недоступны до завершения игровой сессии. Поэтому перед использованием секретных возможностей рекомендуется отдельно сохранить прохождение. Чтобы вернуть обычный режим, нужно отключить читы и загрузить сохранение без них.
Какие чит-коды GTA VI уже известны
Всего в игре насчитали 61 чит. Они разделены на пять категорий: десять кодов для персонажа, 11 боевых возможностей, 21 вариант появления транспорта, три настройки окружающего мира и 16 экранных фильтров.
Читы для персонажей
- Получить 250 тысяч долларов — вверх, вправо, вниз, влево, вверх, влево, вниз, вправо. Условие — завершить основной сюжет.
- Опьянеть вместе с напарником — вверх, влево, вправо, вверх, вверх, влево, вправо, вверх, влево, вправо. Нужно потратить на алкоголь не менее 2500 долларов.
- Повысить уровень внимания полиции — влево, вниз, вправо, вниз, вверх, вниз, вверх. Для разблокировки необходимо 25 раз скрыться от преследования при трёх звёздах розыска.
- Повысить уровень розыска — влево, вниз, вправо, вниз, вверх, вправо, вверх. Условие — 50 раз уйти от полиции при трёх звёздах.
- Бесконечная концентрация — вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вправо. Открывается после завершения сюжета.
- Получить бронежилет — вниз, вверх, влево, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вниз, вниз. Необходимо выполнить 100 тренировок.
Оружие и боевые возможности
- Максимальный запас патронов — вниз, вверх, вправо, вниз, влево, влево, вверх, вверх, вниз, влево. Нужно заработать бронзовые медали в испытаниях тира. В разных руководствах указано 20 или 25 наград.
- Бесконечные патроны — вниз, вверх, вправо, вниз, влево, влево, вверх, вниз, вниз, вниз. Условие — получить 25 серебряных медалей в тире.
- Стрельба без перезарядки — вниз, вверх, вправо, вниз, влево, влево, вверх, вниз, вниз, вверх. Требуется заработать 25 золотых медалей.
- Атаки отбрасывают противников — вниз, вверх, влево, влево, вправо, вниз, вниз, вверх, вниз. Эффект распространяется на попадания из оружия и рукопашные удары.
- Взрывающиеся мячи — вниз, вверх, влево, влево, вправо, вниз, вниз, вверх, вправо. Для открытия необходимо нанести взрывной урон 20 противникам.
- Противники отлетают от столкновения с автомобилем — вниз, вверх, влево, влево, вправо, вниз, влево, вверх, вниз. Условие — устранить 25 врагов с помощью транспорта.
Читы на транспорт
Читы на транспорт в этой части серии несколько переработаны: вы можете получить лишь несколько моделей, используя код. Ради остальных придётся выполнять разного рода испытания.
- Interstate Ambulance — найти скорую помощь через меню прогресса.
- Airboat 09 — пройти пять испытаний на выживание.
- Bravado Banshee — завершить все боевые испытания.
- Tuff BMX — выполнить пять фитнес-испытаний.
- Maibatsu Boomazoom — влево, вверх, вправо, вниз, влево, влево, вверх, влево. Требуется пройти пять испытаний на покупки.
- Nagasaki Carbon RS — завершить все испытания на исследование мира.
- ’65 Vapid Dominator — выполнить все фитнес-испытания.
- Progen Emerus — пройти все испытания на транспорт.
- Надувной фламинго — уничтожить 50 коллекционных фигурок фламинго.
- MTL Pumper — влево, вверх, вправо, вниз, влево, вправо, вправо, вверх. Необходимо обнаружить пожарную машину через меню прогресса.
- Vapid Stanier G2 Taxi — пройти пять спортивных испытаний.
- Hauners P-996 Lazer — завершить все испытания.
- HVY Bulldozer — влево, вверх, вправо, вниз, влево, вправо, вправо, вниз. Нужно обнаружить бульдозер через меню прогресса.
- Lapwing Mallard — выполнить пять испытаний на транспорт.
- Brimstone Golfer — завершить все спортивные испытания.
- Hauners Rhino Tank — пройти все испытания на выживание.
- Maibatsu Sanchez — выполнить пять криминальных испытаний.
- Nagasaki Sea Sparrow — пройти пять испытаний на исследование.
- Speeder 700 GT — выполнить пять боевых испытаний.
- Truffade Thrax — завершить все испытания на покупки.
- Western Zombie Bobber — пройти все криминальные испытания.
Система читов в GTA VI отличается от привычной механики предыдущих частей. Игрокам придётся сначала завершить сюжет, а затем выполнить десятки дополнительных заданий, чтобы получить доступ ко всем 61 секретной возможности.
Grand Theft Auto VI сейчас является самым проработанным, масштабным и дорогим проектом на всём игровом рынке. Многие называют её «игрой десятилетия», поскольку на разработку, по оценкам аналитиков, ушли баснословные $2 млрд. К примеру, небоскрёб Бурдж-Халифа построили всего за полтора миллиарда долларов. Ранее Life.ru рассказывал, что за первую неделю после официального выхода GTA VI было продано 53 млн копий, общая стоимость которых достигает около $4,7 млрд.
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