Житель Петербурга получил уведомление о выселении после вечера с друзьями за новой GTA VI. Собственник квартиры решил, что частые посиделки и жалобы соседей могут привести к повышенному износу жилья, сообщает SHOT.

Александр пригласил приятелей в субботу, чтобы вместе поиграть в долгожданную новинку. По его словам, компания вела себя спокойно, а время для встреч было вполне подходящим. Однако соседи снизу вновь потребовали прекратить шум. Ранее они уже жаловались на музыку и разговоры, обращались к охране и в итоге связались с владельцем квартиры.

На следующее утро хозяин сообщил арендатору, что их представления о комфортном проживании не совпадают. Он также дал понять, что регулярные встречи с друзьями не соответствуют его ожиданиям от арендатора, а большое количество гостей увеличивает вероятность износа квартиры.

Теперь Александру предстоит освободить жильё до конца следующего месяца. По данным SHOT, прохождение сюжета GTA VI занимает около 50 часов, поэтому у геймера ещё есть время добраться до финала, если не отвлекаться на все сторонние задания. Правда, параллельно ему придётся искать новую квартиру.

23 ноября Life.ru разбирал, как жильцам бороться с шумными соседями и добиваться ответственности за нарушение тишины. Адвокат объяснил, какие доказательства помогут привлечь нарушителей к ответственности, даже если к приезду полиции они уже успели прекратить шум.