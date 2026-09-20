Доставка не состоялась: Под Одессой поражены терминал «Новой почты» с оружием и прибывший сухогруз

Российские вооружённые силы нанесли результативные удары по объектам транспортной и складской инфраструктуры в Одесской области, задействованным в цепочке военных поставок. Об этом официально заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Главными целями атаки стали два ключевых логистических узла региона. Непосредственно в акватории морского порта Одессы было поражено грузовое судно типа «сухогруз». Согласно сведениям российского военного ведомства, борт доставил в украинский порт грузы военного назначения.

Кроме того, удар пришёлся по крупному логистическому центру оператора «Новая почта», расположенному в полутора километрах к северу от городской черты Одессы. По информации Минобороны РФ, помещения распределительного комплекса применялись украинской стороной в качестве перевалочного пункта для приёма, складирования и дальнейшей отправки прибывающих в страну военных грузов.

Ранее стало известно, что за неделю российские военные поразили 16 судов, действовавших, по данным Минобороны РФ, в интересах ВСУ. В число целей вошли 12 сухогрузов, два морских парома типа Ro-Ro, а также танкер и буксир. В МО РФ также доложили о выводе из строя инфраструктуры украинских портов. Эта инфраструктура использовалась для приёма и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.