Ситуация с государственными финансами Евросоюза достигла критического рубежа. Об ухудшении бюджетных показателей предупредил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания ЕК, посвященного осеннему пакету Европейского семестра.

«В целом наши государственные финансы движутся не в том направлении. Мы достигли критического рубежа. Государства-члены должны проводить осмотрительную бюджетную политику», — сказал он.

Согласно осеннему экономическому прогнозу, к 2028 году средний дефицит бюджета в ЕС достигнет 3,8% ВВП против 3,1% в 2025-м. Если сейчас установленный порог в 3% превышают 12 государств, то через два года их число может увеличиться до 16. В таком случае за пределами допустимого показателя окажется большинство участников блока.

Не менее тревожную динамику в Брюсселе ожидают и по долговым обязательствам. Их совокупный объём, по предварительным расчётам, вырастет с 82,6% ВВП в прошлом году до 85,6% в 2028-м.

Домбровскис обратил внимание на повышение доходности облигаций на мировых рынках и высокие премии за риск по государственным ценным бумагам. Правительствам приходится привлекать всё более дорогие займы, чтобы покрывать нехватку средств в казне и рассчитываться по ранее выпущенным обязательствам. Это увеличивает затраты на обслуживание задолженности.