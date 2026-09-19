«Достигли предела»: Главные русофобы Европы признали крах дальнейших санкций против России

Европе будет всё сложнее согласовывать новые масштабные пакеты санкций против России из-за разногласий между странами ЕС. Такое мнение бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказал в интервью «Укринформу».

По словам экс-главы литовского МИД, интересы европейских государств по этому вопросу всё сильнее расходятся. Исключением он назвал отдельные группы стран, в частности государства Скандинавии и Балтии.

«Честно говоря, не думаю, что Европа способна собраться с силами для дальнейшего принятия значительных санкционных пакетов», — заявил Ландсбергис.

Он отметил, что практически у всех стран ЕС разные представления о том, как следует выстраивать дальнейшую санкционную политику в отношении России.

«Даже если что-то и вынесут на обсуждение, то, вероятнее всего, от чего-нибудь другого придётся отказаться. Наверное, мы уже достигли предела того, что было возможно», — заключил бывший министр.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия существенно расширила стоп-лист для представителей Евросоюза в ответ на 21-й пакет санкций. В МИД РФ также предупредили, что возможное дальнейшее расширение европейских ограничений будет получать ответ со стороны Москвы.