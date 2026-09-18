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Регион
Опубликовано 18 сентября, 14:28

МИД России существенно расширил стоп-лист для въезда представителей ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DMITRII SELIVANOV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DMITRII SELIVANOV

Россия значительно увеличила список представителей Евросоюза и других европейских государств, которым запрещён въезд в страну. Решение стало ответом на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС, сообщили в МИД РФ.

Под ограничения попали представители европейских институтов, государств — членов ЕС, а также ряда стран, поддерживающих санкционную политику Брюсселя. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что речь идёт в том числе о лицах, причастных к оказанию помощи Киеву и действиям, направленным на подрыв территориальной целостности России.

«В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза и ряда поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя европейских государств», — говорится в заявлении МИД.

Ограничения на въезд введены в соответствии с федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Конкретное число людей, пополнивших российский стоп-лист, в сообщении не приводится.

Поводом для ответных мер стал утверждённый Советом ЕС 23 июля 21-й пакет санкций против России. В МИД РФ эти ограничения назвали нелегитимными с точки зрения международного права и направленными на нанесение ущерба стране.

В министерстве предупредили, что Москва продолжит отвечать на дальнейшее расширение европейских ограничений. При этом российская сторона намерена придерживаться прежнего внешнеполитического курса и защищать свои национальные интересы.

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21-й пакет санкций против России Совет ЕС утвердил 23 июля. Ограничения затронули прежде всего энергетический, финансовый и военно-промышленный секторы: Евросоюз ввёл меры более чем против 100 банков и операторов криптоактивов, добавил в санкционный список ещё 41 судно, а также ряд российских и белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Под персональные и секторальные ограничения попали ещё 218 физических и юридических лиц — 48 человек и 170 организаций, что стало крупнейшим расширением санкционных списков ЕС за четыре года. Кроме того, Брюссель расширил ограничения в отношении российских портов и аэропортов, нефтетрейдеров, предприятий ВПК, золотодобывающей, алмазной и металлургической отраслей.

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Никита Никонов
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